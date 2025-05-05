شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. مصطفى عسل ونوران جوهر فى الصدارة عالميا وتقدم زكريا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش التصنيف العالمي الجديد فى شهر مايو الجاري، وواصل نجوم الاسكواش المصرى سيطرتهم التصنيف العالمى، وحافظ مصطفى عسل لاعب بالم هيلز على صدارة التصنيف للأسبوع السادس على التوالي، وذلك بعد تقدمه إلى قمة التصنيف عقب تتويجه ببطولة أوبتاسيا.

وواصلت نوران جوهر لاعبة بالم هيلز سيطرتها على قمة تصنيف السيدات للأسبوع الـ21.

كما تقدم البطل المصري الصاعد محمد زكريا مركزين ليتواجد حالياً في التصنيف الـ 18، بعد تتويجه مؤخراً ببطولة برمودا المفتوحة للاسكواش.



تصنيف الرجال

تصنيف الرجال

1- مصطفى عسل

2ـ علي فرج

3ـ البيروفي دييجو إلياس

4ـ النيوزيلندي بول كول

5ـ جويل ميكين

6ـ طارق مؤمن

7ـ الإنجليزي مروان الشوربجي

8ـ الإنجليزي محمد الشوربجي

9ـ كريم عبد الجواد

10- الماليزي إين يو إنجي



تصنيف السيدات

تصنيف السيدات:

1ـ نوران جوهر

2ـ نور الشربيني

3ـ هانيا الحمامي

4ـ الأمريكية أوليفيا ويفر

5ـ أمينة عرفي

6ـ البلجيكية تيني جليس

7ـ الإنجليزية جورجينا كيندي

8ـ الأمريكية أماندا صبحي

9- الماليزية سيفا سينجاري

10ـ روان العربي