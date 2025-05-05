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تصنيف الاسكواش.. مصطفى عسل ونوران جوهر فى الصدارة عالميا وتقدم زكريا

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  • تصنيف الاسكواش.. مصطفى عسل ونوران جوهر فى الصدارة عالميا وتقدم زكريا 1/3
  • تصنيف الاسكواش.. مصطفى عسل ونوران جوهر فى الصدارة عالميا وتقدم زكريا 2/3
  • تصنيف الاسكواش.. مصطفى عسل ونوران جوهر فى الصدارة عالميا وتقدم زكريا 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمر

الإثنين، 05 مايو 2025 12:14 م

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش التصنيف العالمي الجديد فى شهر مايو الجاري، وواصل نجوم الاسكواش المصرى سيطرتهم التصنيف العالمى، وحافظ مصطفى عسل لاعب بالم هيلز على صدارة التصنيف للأسبوع السادس على التوالي، وذلك بعد تقدمه إلى قمة التصنيف عقب تتويجه ببطولة أوبتاسيا.

وواصلت نوران جوهر لاعبة بالم هيلز سيطرتها على قمة تصنيف السيدات للأسبوع الـ21.

كما تقدم البطل المصري الصاعد محمد زكريا مركزين ليتواجد حالياً في التصنيف الـ 18، بعد تتويجه مؤخراً ببطولة برمودا المفتوحة للاسكواش.

تصنيف الرجال
تصنيف الرجال
تصنيف الرجال

 

1- مصطفى عسل

2ـ علي فرج

3ـ البيروفي دييجو إلياس

4ـ النيوزيلندي بول كول

5ـ  جويل ميكين

6ـ طارق مؤمن

7ـ الإنجليزي مروان الشوربجي

8ـ الإنجليزي محمد الشوربجي

9ـ  كريم عبد الجواد

10- الماليزي إين يو إنجي

تصنيف السيدات: 
تصنيف السيدات
تصنيف السيدات

1ـ نوران جوهر

2ـ نور الشربيني

3ـ  هانيا الحمامي

4ـ الأمريكية أوليفيا ويفر

5ـ  أمينة عرفي

6ـ البلجيكية تيني جليس

7ـ الإنجليزية جورجينا كيندي

8ـ الأمريكية أماندا صبحي

9- الماليزية سيفا سينجاري

10ـ روان العربي

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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