شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة معلول تحتفل بعودته للتألق مع الأهلي: كل ما تكبر تحلى وتصير أحلى وأحلى والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت مريم زيانى، زوجة التونسى على معلول الظهير الأيسر للنادى الاهلى ، بعودته للمشاركة مع المارد الأحمر أمس أمام حرس الحدود بالدوري المصري.

وكتبت زوجة على معلول عبر إنستجرام على صورة للاعب: "الحمد لله على سلامة رجوعك.. عودتك الجميلة للملعب ملأتني بالفرحة والبهجة.. ممتنة لرؤياك من بعد طول الغياب.. غيابك كان قاسيا، أرجو أن لا تحرمني من متعة رؤيتك والفرجة على موهبة، أثبتت أن الذهب لا يصدأ.. الأوقات الصعبة لا بد منها لتخبرك أن وقت التحدي قد حان.. ثق بالله وبنفسك حتى لا يستطيع شىء كسرك.. كنت وما زلت وستظل فخرا لي.. وكل ما تكبر تحلى وتصير أحلى وأحلى".

ونجح التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للأهلي، في إثبات قدرته على العودة من جديد مع الفريق الأحمر بعدما شارك لمدة 19 دقيقة فقط أمام حرس الحدود.

عودة قوية لمعلول بعد غياب 351 يومًا.. والأهلي يكتسح حرس الحدود

وانتصر الأهلي على حرس الحدود بنتيجة 5-0 في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الرابعة للمرحلة الحاسمة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان معلول قد غاب عن مباريات الأهلي في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة بوتر إيكيلس، حيث تعرض لها خلال مباراة الفريق الأحمر ضد الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت يوم 18 مايو 2024 أي منذ 351 يومًا.

ومن بعد هذه المباراة غاب معلول عن مباريات الأهلي، ليعود ويشارك لأول مرة "بعيدا عن مباريات كأس الرابطة".معلول دخل قائمة الأهلي في المباراة الماضية ضد بتروجيت في الجولة الثالثة، لكن فضل عماد النحاس عدم مشاركته، ليشارك اللاعب التونسي اليوم لمدة 19 دقيقة أبدع فيهم جميعا.

وفي مباراة معلول الأولى لعب 19 دقيقة، وفاز في التحام أرضي، كما أنه فاز في التحامين هوائيين، وجاءت نسبة تمريراته ناجحة للغاية حيث أرسل 18 تمريرة كانت 15 منهم ناجحة بنسبة 83%.

وأظهر معلول قدرته على صناعة الفرص حيث صنع 3 فرص محققة، وأرسل 3 كرات طولية فاز في واحدة منها، وحاول المراوغة مرة واحدة ونجح فيها أيضًا.