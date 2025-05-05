شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو ضد بيراميدز .. البرتقالي ينعش حظوظ الأهلي فى المنافسة على الدوري والان مع تفاصيل الخبر

أنعش فريق فاركو حظوظ الأهلي فى المنافسة على بطولة الدوري من جديد، بعدما نجح الفريق البرتقالي فى التغلب على بيراميدز "الأهرام"، خلال الجولة الرابعة من عمر مباريات حسم الدوري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليقلص الفارق بين الأهلي وبيراميدز على قمة جدول الترتيب إلى نقطة واحدة فقط.

فاركو ضد الأهرام.. بيراميدز يواصل الصدارة رغم الهزيمة

توقف رصيد فريق بيراميدز عند النقطة 47 في صدارة جدول ترتيب الدوري بعد الهزيمة في الجولة الرابعة أمام فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويتبقى لفريق بيراميدز 4 مباريات في المسابقة، حيث بات في حاجة إلى الفوز بها جميعاً لضمان التتويج باللقب، خاصة فى ظل ملاحقة الأهلي للسماوي، حيث يفصل الأحمر نقطة واحدة فقط عن الصدارة.

فاركو ضد الأهرام.. الأهلي يقبل هدية البرتقالي

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 46 نقطة بعد فوزه على حرس الحدود فى نفس الجولة بخماسية نظيفة.

فاركو ضد الأهرام.. الزمالك يترقب الفرصة

بينما ينافس الزمالك من بعيد في ظل تواجده بالمركز الثالث برصيد 39 نقطة، ويخوض مباراة فى الثامنة مساءً أمام البنك الأهلي بالجولة الرابعة، ويترقب الأبيض تعثر الأهلي وبيراميدز.