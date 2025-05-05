لماذا أفلت إمام عاشور من العقوبة رغم جذبه قميص الحكم؟ رابطة الأندية تُجيب!

الشارقة - اميمة ياسر - أثارت واقعة جذب إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، لقميص الحكم محمد معروف خلال مباراة فريقه أمام بتروجت، جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية، بعدم صدور أي عقوبة بحقه من رابطة الأندية.

وفي هذا الإطار، كشف مصدر مسؤول داخل الرابطة أسباب هذا القرار، مؤكدًا أن الواقعة لا تستوجب توقيع عقوبة وفقًا للوائح التحكيم.

قرار الحكم هو الفيصل في الواقعة



وأوضح المصدر في تصريحاته لبرنامج “ستاد المحور” أن الحكم محمد معروف كان شاهدًا مباشرًا على الواقعة، ورأى أنها لا تستحق بطاقة صفراء أو حمراء، معتبرًا أن سلوك اللاعب لا يرقى لمستوى التجاوز الذي يتطلب عقوبة. وأضاف أن رابطة الأندية ملتزمة بتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، والتي تمنع التدخل في القرارات التقديرية للحكام طالما لم يصدر بشأنها تقرير رسمي.

موقف مشابه مع دونجا لاعب الزمالك

وللتأكيد على وحدة المعايير، أشار المصدر إلى واقعة مشابهة جرت في ديسمبر الماضي، عندما قام نبيل عماد دونجا، لاعب الزمالك، بجذب الحكم أمين عمر من قميصه خلال مباراة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا. وقدر الحكم وقتها أن التصرف لا يستحق إنذارًا، وهو نفس الموقف الذي حدث مع إمام عاشور، مما يؤكد على عدم وجود ازدواجية في المعاملة.



التزام بالرؤية التحكيمية دون تدخل



وختم المصدر حديثه بالتأكيد على أن رابطة الأندية تحترم قرارات الحكام في مثل هذه الحالات، طالما لم يصدر عنهم تقارير توصي باتخاذ إجراءات تأديبية، مشيرًا إلى أن التدخل في مثل هذه الحالات يعد خرقًا للوائح “فيفا”