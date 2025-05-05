أن بي ايه: ووريرز آخر المتأهلين إلى نصف نهائي الغربية وبايسرز يفاجئ كليفلاند

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : بات غولدن ستايت ووريرز آخر المتأهلين إلى نصف نهائي المنطقتين من بلاي أوف دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه)، بفوزه الأحد على مضيفه هيوستن روكتس 103 89 في المباراة السابعة الحاسمة ضمن المنطقة الغربية.

وشهدت السلسلة تقلبات عدة حيث تقدم ووريرز 3 1 ثم أدرك هيوستن التعادل 3 3، لكن الكلمة الأخيرة كانت لووريرز.

وتألق في المباراة بادي هيلد الذي كان يخوض مباراته الحادية عشرة فقط في الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) بتسجيله 33 نقطة، بينها 9 رميات ثلاثية من أصل 11 محاولة، وأضاف نجم الفريق ستيفن كوري 22 نقطة بينها 14 في الربع الأخير.

في المقابل، كان إمين تومسون أفضل مسجل في صفوف هيوستن مع 24 نقطة و9 متابعات، وأضاف التركي ألبيرين شنغون 21 نقطة مع 14 متابعة.

تقدم ووريرز 51 39 في نهاية الشوط الأول ووسع الفارق إلى 15 نقطة، بيد أن روكتس قلصه إلى 3 نقاط قبل ان يستعيد ووريرز المبادرة ويدخل الربع الأخير متقدما 70 62.

فرض كوري نفسه نجما للربع الأخير بتسجيله النقاط الخمس الأولى في مطلعه وأضاف جيمي باتلر 6 نقاط ليتقدم ووريرز بفارق 20 نقطة قبل نهاية المباراة بدقيقتين و31 ثانية.

وفي افتتاح الدور نصف النهائي للمنطقة الشرقية، فاجأ انديانا بايسرز مضيفه كليفلاند كافالييرز بالفوز عليه 121 112.

وساهم لاعبان في فوز انديانا وهما الكندي أندرو نيمهارد مع 23 نقطة بينها 5 رميات ثلاثية من أصل 6 وأضاف نجمه تايريز هاليبرتون 22 نقطة مع 13 تمريرة حاسمة، في المقابل، سجل دونوفان ميتشل 33 نقطة وأضاف ايفان موبلي 20 للخاسر.

وتصدر كافالييرز المنطقة الشرقية في نهاية الموسم العادي، في حين احتل بايسرز المركز الرابع.