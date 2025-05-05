شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لم ينضم زيزو لقائمة الزمالك أمام البنك الأهلى؟.. مصدر يجيب والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بنادى الزمالك عن أسباب عدم انضمام أحمد مصطفى زيزو لقائمة مباراة الزمالك أمام البنك الأهلى المقرر لها اليوم بالجولة الرابعة من مرحلة الحسم ببطولة الدورى الممتاز.





زيزو يغيب عن مباراة البنك الأهلى

وقال المصدر فى تصريحات لليوم السابع، إن زيزو خرج من قائمة الفريق للمباراة بقرار من الجهاز الفنى، حيث لم يدخل معسكر الفريق أمس استعدادا للمباراة، فى ظل عدم جاهزيته لغيابه فترة طويلة عن التدريبات الأيام الماضية.

وفضل الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو خوض اللاعب تدريب المستبعدين حتى تمام الجاهزية والعودة للتدريبات الجماعية والمباريات.





زيزو يعود لتدريبات الزمالك

وظهر أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى تدريبات الفريق أمس بمقر النادى بميت عقبة بعد غياب 24 يوما، وخاض تدريبات منفردة بالجرى حول الملعب.





الزمالك يشكو زيزو للجنة الانضباط

وتقدم الزمالك بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة ضد زيزو، وذلك تنفيذا لقرار مجلس إدارة النادي الصادر يوم الأربعاء الماضي، قال المصدر، إن الزمالك طالب في شكواه بتطبيق اللوائح التي تضمن سلامة المسابقة، بعد امتناعه عن التدريبات منذ آخر مران له يوم 8 أبريل الماضي، وهو الأمر الذي ترتب عليه إلحاق ضرر مباشر على فريق الزمالك لافتقاده جهود اللاعب في مرحلة حاسمه من المنافسه على البطولات التي يشارك فيها الزمالك.