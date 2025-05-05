شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام البنك الأهلي الليلة.. منسي وشلبي بالهجوم والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات الثامنة من مساء اليوم يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره البنك الأهلى في إطار مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدورى الممتاز.

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث برصيد 39 نقطة، بينما يحتل البنك الأهلي المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، ويقع الفريقان ضمن مجموعة الفرق المتنافسة على حسم بطولة الدوري وأول 9 مراكز في جدول الترتيب وهي: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الأهلي ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود.

ومن المتوقع أن يخوض البرتغالى جوزيه بيسيرو المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى، حسام عبد المجيد، صلاح مصدق، محمود حمدى الونش، عمر جابر في خط الدفاع، بينما يعتمد على محمود بنتايج ، نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، عبد الله السعيد في خط الوسط، وناصر منسى ومصطفى شلبى في الهجوم.

وقررت رابطة الأندية طبقًا للائحة المسابقة ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025. إقامة مباراتين بدون جمهور لفريق الزمالك على أن يتم تطبيقهما خلال مباراتي الفريق القادمتين في الجولة الرابعة والخامسة من المرحلة النهائية لدوري nile، وتوقيع غرامة مالية على الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه، وذلك بسبب قيام جمهور الزمالك بتوجيه السباب لحكم المباراة.