شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة سموحة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق طلائع الجيش بقيادة هيثم شعبان استعداداته اليوم، الاثنين، لمواجهة سموحة، المقرر لها الخامسة مساء غدٍ الثلاثاء باستاد برج العرب، ضمن منافسات خامس جولات المرحلة النهائية من الدوري المصري.

ويخوض الطلائع مرانه الأخير باستاد جهاز الرياضة ، ثم يعلن هيثم شعبان قائمة المباراة التى تتوجه للإسكندرية لدخول معسكر مغلق استعداداً للمباراة.

ويستعيد الطلائع جهود لاعبه محمد فتح الله مدافع الفريق فى لقاء سموحة بعد غيابه عن مواجهة زد اف سى بالجولة الرابعة للمسابقة والتى انتهت بالتعادل السلبى بسبب الايقاف بعد الحصول على الانذار الثالث.

وتعد مباراة سموحة هى المباراة الثانية لهيثم شعبان فى قيادة الطلائع بعدما المهمة بعد رحيل عبد الحميد بسيونى عن الفريق، ويتكون جهاز هيثم شعبان من سيد السوركي مدرب حراس، د محمد سعد مخطط أحمال، كريم فهمي محلل أداء، محمد مختار مدير إداري، دكتور محمد الأسيوطي رئيس الجهاز الطبي، عمر عبد العزيز مدلك، حامد خلف مدلك.

وأقيم الدوري هذا الموسم بنظام استثائي من أجل المساهمة في انتهائه بشكل مبكر، إذ لعبت مباريات الدور الأول بمواجهات الـ18 ناديًا بشكل طبيعي، فيما تم تقسيم الفرق في الدور الثاني لمجموعتي هبوط وحسم لقب بواقع 9 فرق في كل منهما حسب ترتيبهما.