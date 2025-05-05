الزمالك يغلظ العقوبات على زيزو ويحيله للانضباط بسبب "تمرد الأهلي"!

الشارقة - اميمة ياسر - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، توقيع عقوبة جديدة ضد لاعب الفريق الأول لكرة القدم أحمد سيد زيزو، على خلفية أزمته الأخيرة مع الفارس الأبيض.

وتشهد الفترة الأخيرة، أزمة بين اللاعب أحمد سيد زيزو وإدارة الزمالك، بعد علمهم بتوقيع اللاعب للنادي الأهلي.

وقام الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك، وقع عقوبة مالية قدرها 200 ألف جنيه على زيزو، بعد ظهوره الإعلامي بدون إذن.



جدير بالذكر أن نادي الزمالك تقدم اليوم الأحد، بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، ضد لاعبه أحمد مصطفى "زيزو"، تنفيذًا للقرار الذي صدر عن مجلس إدارة النادي، يوم الأربعاء الماضي.

وطالب الزمالك في شكواه بتطبيق اللوائح المنظمة، التي تضمن انتظام المسابقة وسلامة المنافسة، مشيرًا إلى أن اللاعب تغيب عن تدريبات الفريق منذ آخر ظهور له في مران يوم 8 أبريل، ما تسبب في ضرر فني مباشر للفريق خلال مرحلة حاسمة من الموسم، حيث ينافس النادي على أكثر من بطولة.