شكرا لقرائتكم خبر عن عمر فايد والعسقلاني مرشحان لتدعيم دفاع الأهلي فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

دخل الثنائي المصري عمر فايد لاعب جيرمينال بيرشوت وإياد العسقلاني لاعب روستوف الروسي دائرة الأسماء المرشحة لتدعيم دفاع الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتدعيم الخط الخلفي للفريق الأحمر قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية فى شهر يونيو المقبل، في ظل حاجة الإدارة الحمراء لتدعيم مركز قلب الدفاع، مع استمرار الأخطاء الدفاعية رغم التعاقد مع المغربي أشرف داري ومصطفى العش خلال الموسم الحالي، لعلاج المشكلة الدفاعية ورغم ذلك لا تزال مستمرة.

ويعد عمر فايد وإياد العسقلاني من الأسماء التي تلقى قبولا داخل قطاع الكرة بالنادي الأهلي، ويتم متابعتهم من قبل إدارة الاسكاوتنج بالقلعة الحمراء، ولكن لم يتم التفاوض مع الأندية المالكة لحقوق بيع الثنائي حتى الآن، وهو ما سيتضح خلال الأيام القادمة، ويميل البعض إلى تأجيل التعاقد مع مدافع جديد لحين قدوم مدير فني أجنبي جديد يتولى تدريب الفريق الأحمر.

ويفضل مسئولو النادي الأهلي لتدعيم مركز قلب الدفاع بلاعبين محليين، في ظل صعوبة التعاقد مع مدافع أجنبي، نظرا لاكتمال قائمة اللاعبين الأجانب، خاصة بعد إتمام التعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان ووجود الرباعي أشرف بن رقي وأشرف داري ونيتس جراديشار وقرب عودة اليو ديانج.

فيما استقر مسئولو النادي الأهلي على رحيل كل من يحيى عطية الله وعلي معلول ومحمد الضاوي كريستو والمغربي رضا سليم بعد نهاية الموسم.

ويستعد الاهلى لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري.

ويتطلع الأهلي لتحقيق الانتصارات في جميع مبارياته القادمة مع تعثر بيراميدز صاحب الصدارة بفارق 4 نقاط مع الأهلي لحسم لقب الدوري في النسخة الحالية.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف ثم فاز على غزل المحلة بهدف دون رد ثم واجه الإسماعيلى وفاز برباعية دون رد ثم تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق ثم فاز على حرس الحدود بهدف دون رد ثم فاز على طلائع الجيش بهدفين دون رد ثم خسر من الزمالك 3-0 اعتباريا ثم تعادل مع بيراميدز 1-1 ثم فاز على بتروجت 3-2 ثم واجه حرس الحدود.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.