شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح يتصدر قائمة غيابات الزمالك عن مواجهة البنك الأهلي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

في الثامنة مساءً، يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لخوض مباراة قوية عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على البنك الأهلي باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مباريات حسم بطولة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء مثيرة تحكيمياً.

ويفتقد الزمالك خدمات كل من، أحمد فتوح ومحمود جهاد، بالإضافة إلى محمود شيكابالا وأحمد حمدى، حيث يغيب فتوح لإصابته بمزق فى عضلة السمانة، ويغيب جهاد لمعاناته من شد فى العضلة الخلفية، فى المقابل جار تأهيل شيكابالا وحمدى.

وكان الزمالك تعادل سلبياً مع المصري فى الجولة الماضية من الدوري، بينما تغلب البنك الأهلي على سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، بينما يحتل البنك الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، ويقع الفريقان ضمن مجموعة الفرق المتنافسة على حسم بطولة الدوري وأول 9 مراكز في جدول الترتيب وهي: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الأهلي ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود.

بينما على الجانب الآخر، يدخل البنك الأهلي مباراة اليوم منتشياً بعد الفوز فى الجولة الماضية على سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدفين، ويقود طارق مصطفى فريقه خلال مباراة الزمالك بالدوري، من المدرجات، وذلك بعد قرار الإيقاف الذي صدر من اتحاد الكرة، ضد طارق مصطفى مدرب البنك الأهلي وسامي الشيشيني عضو الجهاز الفني بالإيقاف لـ 3 مباريات، بسبب تقرير حكم مباراة فاركو التي أقيمت يوم 12 مارس الماضي.