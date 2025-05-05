شكرا لقرائتكم خبر عن الذكرى الرابعة لرحيل مدحت فقوسة نجم المصرى الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

تمر اليوم الذكرى الرابعة لرحيل مدحت فقوسة، نجم النادى المصرى الأسبق وقائد المنتخب العسكرى الحاصل على مونديال العالم العسكرى فى المغرب عام 1993 والذى وافته المنية فى مثل هذا اليوم 5 مايو 2021 بعد صراع مع المرض.

ويعد مدحت فقوسة نجم النادى المصرى أحد أبرز المواهب الكروية فى الكرة المصرية والذى حققت على يديه مصر أول بطولة كأس العالم لكرة القدم العسكرية عام 1993، نشأ فقوسة بين أسرة كروية خدمت النادي المصري فترة طويلة من الزمن، وكان جده ثالث رئيس للمصرى فى تاريخه فى عام 1920، ولعب فقوسة للنادي المصري ونادي الطيران والنادي الأهلي.

ولد مدحت السيد فقوسة في مدينة بورسعيد في أول أبريل 1946، وأحب كرة القدم منذ نعومة أظافره ولعبها مع أقرانه في شوارع بورسعيد وعلي شاطئها، ويعود الفضل فى حبه للكرة إلى الأب الذى كان يلعب كرة القدم بالنادى المصرى وحصل علي الكأس السلطاني موسم 33/1934.

اكتشف والد مدحت فقوسة موهبة ابنه مبكراً، وقدمه للكابتن المرحوم عادل الجزار الذى ضمه لصفوف الناشئين حتي تم صقل مواهبه حتى عام 1964 عندما تولي تدريب فريق المصري المدير الفني "كوكيزا"، والذى شاهد مدحت فقوسة مع فرق قطاع الناشئين ولفت نظره بمهاراته العالية وقوة تسديداته وإجادته اللعب بالرأس فأشركه فى صفوف الفريق الأول الذي كان يلعب بالممتاز وبرز بفضل وجوده بجانب نجوم المصري أيامها محمد بدري، ومحمد شاهين اللاعبين الدوليين.

فى موسم "65 / 66" التحق مدحت فقوسة بكلية الطيران وانتقل للعب لنادي الطيران الذي كان يلعب في الدوري الممتاز أيامها واستمر به عامين، ونظرا لصعوبة الدراسة في كلية الطيران، تركها وكان قد ذاع صيته، وانتقل إلي صفوف النادي الأهلي موسم "67/68" وظل يلعب له حتي نهاية موسم "70/71".

وحصل فقوسة علي بكالوريوس التربية الرياضية، ثم دبلوم الدراسات العليا في كرة القدم من جامعة الزقازيق.

انخرط فقوسة في سلك التدريب الذي بدأه مبكراً فور اعتزاله حيث نال عددا من الدراسات التدريبية الدولية والمحلية تولي تدريب ناشئي المصري من موسم 76/77، واستمر معهم أربع سنوات واختير مدربا للمصري.

ثم جاء المدير الفني العالمي بوشكاش عام "79 / 80" واختار فقوسة للعمل مساعداً له، وحقق معه الترتيب الثالث فى الدورى، وفى عام 1981 تعاقد مدحت فقوسة للعمل مديرا فنيا لفريق الرائد السعودى بالقصيم، ثم تولى مهمة تدريب فريق المصري مساعدا للمدير الفني الأرجنتيني "أوسكار فيلوني" وفي موسم 86/87 سافر مرة أخري إلي السعودية ليتولي تدريب فريق نادي الرائد هناك.، وعاد عام 91/92 ليتولي تدريب فريق نادي المريخ البورسعيدي الذي صعد للدوري الممتاز واستمر به لمدة عامين.

اختير مدحت فقوسة عام 1993 ليكون مديرا فنيا للمنتخب العسكرى لكرة القدم، ونجح في إعداد الفريق إلى التأهل إلي نهائيات بطولة كأس العالم العسكرية بالمغرب. ويحقق انجازا ضخما بفوز المنتخب المصري بالبطولة لأول مرة عام 1993 علي يد ابن بورسعيد مدحت فقوسة الذي تم تكريمه بعد عودة الفريق بالكأس بوسام الجمهورية من الدرجة الأولي.

واشتهر مدحت فقوسة بخفة ظله ومواقفه الكوميدية سواء عندما كان لاعباً أو مدرباً وهو ما جعله محط حب وإعجاب من قبل الجماهير.