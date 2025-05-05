شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يستعيد مؤمن شريف أمام تنزانيا فى ختام الدور الأول بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب مؤمن شريف لاعب المنتخب لمواجهة تنزانيا الجمعة المقبل، فى ختام الدور الأول لبطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا فى مصر.

وغاب مؤمن شريف عن مباراتي سيراليون وزامبيا بعد إصابته في الرأس وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بحالات اصابات الرأس، على أن يعود للفريق في المباراة المقبلة بعد تماثله للشفاء.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على تنزانيا فى المباراة الأخيرة للحفاظ على فرصه فى التأهل للدور الثاني بعد تعادله مع زامبيا سلبيا، مكتفيا بـ4 نقاط من 3 مباريات.

وقال أسامة نبيه، المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 20 عاما، إنه يشكر اللاعبين علي ظهورهم بشكل جيد أمام زامبيا فى الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا التي تقام في مصر.

وأضاف نبيه عقب اللقاء، "حاولنا نحقق المكسب لكن التوفيق غاب عنا.. وأتحمل المسئولية كاملة كمدرب للفريق".. وتابع نبيه: "امتلكنا المباراة وسيطرنا عليها لكن غياب التوفيق حال دون تسجيل الأهداف .. وهناك ضغوطا كبيرة على اللاعبين".

واختتم حديثه قائلا، "لدينا إصابات في الفريق.. و 5 أيام راحة كافية للاستشفاء قبل مباراة تنزانيا في الجولة الأخيرة بهذا الدور وعندنا أخطاء سنحاول تصحيحهاوسنظهر بشكل جيد أمام تنزانيا".