الامارات | الوصل يظفر بكأس النخبة العربية تحت 15 سنة

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شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يظفر بكأس النخبة العربية تحت 15 سنة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق الوصل تحت 15 بلقب كأس النخبة العربية التي أقيمت في نادي النصر في دبي.
وحقق "الإمبراطور الصغير" الانتصار في النهائي على أكاديمية هوليغانز 2-1 في فئة "الكأس الفضية".
وأحرز هدفي الوصل اللاعب حسين يوسف، بينما نال لاعب الفريق زيد الحسيني لقب هداف البطولة برصيد 7 أهداف.
يذكر أن البطولة أقيمت بمشاركة 16 فريقاً بتنظيم مجلس دبي الرياضي، حيث شاركت 4 أندية و4 أكاديميات من الدولة، و8 فرق من خارج الدولة.
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