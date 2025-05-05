اخبار الرياضه

الامارات | الوصل يظفر بكأس النخبة العربية تحت 15 سنة

0 نشر
دبي- الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | الوصل يظفر بكأس النخبة العربية تحت 15 سنة 1/2
  • الامارات | الوصل يظفر بكأس النخبة العربية تحت 15 سنة 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يظفر بكأس النخبة العربية تحت 15 سنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق الوصل تحت 15 بلقب كأس النخبة العربية التي أقيمت في نادي النصر في دبي.

وحقق "الإمبراطور الصغير" الانتصار في النهائي على أكاديمية هوليغانز 2-1 في فئة "الكأس الفضية".

وأحرز هدفي الوصل اللاعب حسين يوسف، بينما نال لاعب الفريق زيد الحسيني لقب هداف البطولة برصيد 7 أهداف.

يذكر أن البطولة أقيمت بمشاركة 16 فريقاً بتنظيم مجلس دبي الرياضي، حيث شاركت 4 أندية و4 أكاديميات من الدولة، و8 فرق من خارج الدولة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements