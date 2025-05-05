شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقر على إعارة رضا سليم فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو الكرة بالنادي الأهلي على خروج المغربي رضا سليم لاعب الفريق إعارة في الصيف المقبل، فى ظل صعوبة قيد اللاعب بقائمة الفريق الأحمر للموسم الجديد، لاسيما أنه لا يوجد مكان فى قائمة اللاعبين المحترفين فى صفوف الأهلي، بخلاف أن اللاعب سيكون عائدا للتو من الإصابة بقطع فى غضروف الركبة وحاجته لوقت طويل من أجل تجهيزه للمشاركة ف المباريات.

ويعاني الأهلي من اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب ورغبته فى تدعيم مراكز لها أولوية عن قيد رضا سليم قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، مثل مركز قلب الدفاع والجبهة اليسرى، لاسيما بعدما استقر الرأي على عدم تفعيل بند الشراء في عقد المغربي يحيى عطية الله وفشل استعادة محمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي، بعد إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي للركبة وغيابه لفترة من 6 إلى 9 أشهر.

ويستعد الاهلى لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري.

ويتطلع الأهلي لتحقيق الانتصارات في جميع مبارياته القادمة مع تعثر بيراميدز صاحب الصدارة بفارق 4 نقاط مع الأهلي لحسم لقب الدوري في النسخة الحالية.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف ثم فاز على غزل المحلة بهدف دون رد ثم واجه الإسماعيلى وفاز برباعية دون رد ثم تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق ثم فاز على حرس الحدود بهدف دون رد ثم فاز على طلائع الجيش بهدفين دون رد ثم خسر من الزمالك 3-0 اعتباريا ثم تعادل مع بيراميدز 1-1 ثم فاز على بتروجت 3-2 ثم واجه حرس الحدود.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.