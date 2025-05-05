شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضيفاً ثقيلاً على البنك الأهلي فى الدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف استاد القاهرة الدولي فى الثامنة مساء اليوم مواجهة قوية بين الزمالك والبنك الأهلي، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مباريات حسم بطولة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التى جمعت الفريقين قد انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى لقاء مثيرة تحكيمياً.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، بينما يحتل البنك الأهلي المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، ويقع الفريقان ضمن مجموعة الفرق المتنافسة على حسم بطولة الدوري وأول 9 مراكز في جدول الترتيب وهي: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الأهلي ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود.

ويدخل الزمالك المباراة رافعا شعار لا بديل عن الفوز بعد التعادل فى المباراة الماضية أمام المصرى وتأزم موقفه فى جدول الدورى وموقفه من المنافسة على لقب الدورى، ويستعيد الزمالك خدمات الثنائى محمود حمدي "الونش" ومحمود بنتايج بعد انتهاء الإيقاف بسبب تراكم البطاقات، حيث غاب اللاعبان عن المباراة الأخيرة أمام المصري بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

ويفتقد الزمالك خدمات كل من أحمد فتوح ومحمود جهاد بالاضافة الى محمود شيكابالا وأحمد حمدى ، حيث يغيب فتوح لاصابته بمزق فى عضلة السمانة، ويغيب جهاد لمعاناته من شد فى العضلة الخلفية، فى المقابل جارى تأهيل شيكابالا وحمدى.

بينما على الجانب الآخر، يدخل البنك الأهلي مباراة اليوم، منتشياً بعد الفوز في الجولة الماضية على سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدفين، ويقود طارق مصطفى، فريقه خلال مباراة الزمالك بالدوري، من المدرجات، وذلك بعد قرار الإيقاف الذي صدر من اتحاد الكرة، ضد طارق مصطفى مدرب البنك الأهلي وسامي الشيشيني عضو الجهاز الفني بالإيقاف لـ3 مباريات، بسبب تقرير حكم مباراة فاركو التي أقيمت يوم 12 مارس الماضي.

ووضع طارق مصطفى خطة مواجهة الزمالك والتي ستكون متوازنة بين الدفاع والهجوم، ويراهن مدرب البنك الأهلي، على استمرار تألق مهاجمي الفريق، وبالتحديد، ياو أنور وأحمد ياسر ريان وأسامة فيصل، واستعان جهاز البنك الأهلي بالمباريات السابقة للزمالك لاستكشاف نقاط القوة والضعف لدى الفريق الأبيض قبل اللقاء المرتقب.

من جانبها، رصدت إدارة البنك الأهلي مكافآت مادية مغرية للاعبين، وذلك للفوز على الزمالك في اللقاء المرتقب ومواصلة التقدم نحو المربع الذهبي، لكسب تأشيرة المشاركة في البطولات الأفريقية، خاصة بعد تعثر المصري بالتعادل في المباراة الماضية أمام الزمالك.