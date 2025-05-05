شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الإسماعيلى بطلا للدورى العام للمرة الأولى فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 5 مايو 1967 توج النادى الإسماعيلى بطلا للدورى العام للمرة الأولى فى تاريخه، حيث فاز الدراويش بلقب الدورى المصرى موسم 1966 / 1967 فى نسخته رقم 17 بعد فوزه على السكة الحديد بالإسماعيلية بهدف دون رد، سجله سيد عبد الرازق بازوكا فى الدقيقة 64، ليرفع الدراويش رصيدهم إلى 36 نقطة، بينما توقف رصيد الأهلى عند 32 نقطة بعد هزيمته بالإسكندرية أمام الأوليمبى حامل اللقب بهدفين دون رد سجلهما عز الدين يعقوب، وبدوى عبد الفتاح فى الشوط الثانى.

وكان الإسماعيلى قد جمع 36 نقطة من خلال 15 فوز وستة تعادلات، وهزيمة وحيدة من الأهلى بالقاهرة"3/1" فى الأسبوع التاسع "25 نوفمبر1966" ، ونجح الفريق فى خوض آخر ثلاثة عشر مباراة دون هزيمة، حقق خلالها 25 نقطة فلم يخسر سوى نفطة واحدة فى مباراة السويس الرياضى بعد 10 انتصارات متتالية، كما كان الإسماعيلى صاحب أقوى خط هجوم برصيد 34 هدفا يتقدمهم الصاعد على أبوجريشة أصغر لاعب مصرى برصيد 15 هدفا، يليه شحتة، وبازوكا، وريعو "4" أهداف.

فريق الإسماعيلي تكون وقتها من عبد الستار عبد الغني وعيد مصطفي لحراسة المرمى، وحودة ليستون وآمين إبراهيم وميمي درويش وعبدالعزيز صالح والسناري وسيد السقا والعربي ويسري طربوش ومحمد معاطي ومصطفي درويش وأميرو شحتة "قائد الفريق، وعلي أبو جريشة وسيد عبد الرازق و ريعو ومحمد حفني وعبد المطلب فرغلي ومحمد عباس وحسني زرزور وعوض عبد الرازق و ميمي شعبان، تولي القيادة الفنية الاسكتلندي ويليام طومسون وكان في نفس الوقت مدير للكرة.

واستطاع الإسماعيلى أن يكون الفريق المصرى الأول الذى توج ببطولة أفريقيا عام 1969، وفى عامى 1970 و1992 خرج من الدور نصف النهائى، وفى عام 2003 حين انهزم فى المباراة النهائية، كما استطاع الفوز بالدورى العام المصرى 3 مرات وكأس مصر مرتين، ويشتهر الإسماعيلى بلقب الدراويش وبرازيل مصر وبرازيل أفريقيا.