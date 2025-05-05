شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحسم مصير مشاركة مصر بكأس العرب فى اجتماعه نهاية مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن ، اجتماع اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، المقرر انعقاده نهاية هذا الشهر لحسم مصير مشاركة الفراعنة فى بطولة كأس العرب المقرر إقامتها فى قطر نهاية العام الجاري.

ويسود اتجاه لمشاركة منتخب مصر فى هذه البطولة بمنتخب الشباب أو منتخب المحليين، نظرا لأن لاعبي المنتخب الأول سيكونوا أنهوا مشاركتهم فى أمم أفريقيا، المقرر لها نوفمبر المقبل بالمغرب.

وكانت اللجنة الأولمبية القطرية كشفت، فى وقت سابق، عن موعد بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر خلال عام 2025، وحددت اللجنة أن بطولة كأس العرب ستدور انطلاقاً من 1 ديسمبر وحتى 18 من ذات الشهر، وأوضحت أن مباريات بطولة كأس العرب ستقام على ملاعب كأس العالم قطر 2022.

وكانت قطر قد استضافت منافسات كأس العرب قطر 2021 (البطولة التي أقيمت للمرّة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا") بين 30 نوفمبر و18 ديسمبر، وتوّج المنتخب الجزائري بهذه النسخة بعد مباراة حماسية ومشوقة أمام المنتخب التونسي في النهائي الذي أقيم على أرضية استاد البيت بالخور.