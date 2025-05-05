شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك والبنك الأهلي اليوم الاثنين فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لخوض مباراة قوية عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على البنك الأهلي، في المباراة التي تجمعهما اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مباريات حسم بطولة الدوري.







آخر ظهور للزمالك والبنك الاهلي آخر ظهور للزمالك والبنك الاهلي كان الزمالك تعادل سلبياً مع المصري في الجولة الماضية من الدوري، بينما تغلب البنك الأهلي على سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

موعد مباراة الزمالك والبنك الاهلىيستضيف استاد القاهرة الدولي فى الثامنة مساء اليوم مباراة الزمالك والبنك الأهلي فى بطولة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء مثيرة تحكيمياً.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، بينما يحتل البنك الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، ويقع الفريقان ضمن مجموعة الفرق المتنافسة على حسم بطولة الدوري وأول 9 مراكز في جدول الترتيب وهي: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الأهلي ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود.





غيابات الزمالك أمام البنك الاهلىيفتقد الزمالك خدمات كل من أحمد فتوح ومحمود جهاد، بالاضافة إلى محمود شيكابالا وأحمد حمدى، حيث يغيب فتوح لإصابته بمزق فى عضلة السمانة، ويغيب جهاد لمعاناته من شد فى العضلة الخلفية، فى المقابل جار تأهيل شيكابالا وحمدى.





طارق مصطفى يقود البنك الاهلى من المدرجات وعلى الجانب الآخر، يدخل البنك الأهلي مباراة اليوم منتشياً بعد الفوز في الجولة الماضية على سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدفين، ويقود طارق مصطفى فريقه خلال مباراة الزمالك بالدوري، من المدرجات، وذلك بعد قرار الإيقاف الذي صدر من اتحاد الكرة، ضد طارق مصطفى مدرب البنك الأهلي وسامي الشيشيني عضو الجهاز الفني بالإيقاف لـ 3 مباريات، بسبب تقرير حكم مباراة فاركو التي أقيمت يوم 12 مارس الماضي.





القناة الناقلة تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الجولة الرابعة من الدوري، في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.