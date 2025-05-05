شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يواجه بتروجت فى لقاء "الجريحين" بدوري nile اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي فريق بتروجت مع نظيره سيراميكا فى الخامسة مساء اليوم، الاثنين، باستاد بتروسبورت في الجولة الرابعة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري الممتاز.

ويتطلع كل فريق للفوز بهدف تعويض الخسارة فى الجولة الماضية، فقد خسر بتروجت من الأهلي 2-3 أما سيراميكا فقد خسر من البنك الأهلي 2-4.

ويحتل سيراميكا المركز السابع في ترتيب مجموعة المنافسة على اللقب برصيد 27 نقطة، فيما يحتل بتروجت المركز التاسع برصيد 25 نقطة.

وحرص على ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا، على تطبيق تطبيق نظام اليوم الكامل بالتدريب صباحا ومساء استعدادا لمواجهة بتروجت ، وبدأ سيراميكا التجهيز لمواجهة بتروجت صباح الجمعة الماضي وأغلق علي ماهر صفحة الهزيمة أمام البنك الأهلى بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الثالثة للمرحلة النهائية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "مجموعة اللقب".