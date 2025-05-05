شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حسني يحصد برونزيات وزن 102 كجم ببطولة العالم للأثقال في بيرو والان مع تفاصيل الخبر

حصد محمود حسني لاعب منتخب رفع الأثقال علي 3 برونزيات في الخطف و الكلين و المجموع بوزن 1كجم ببطولة العالم للناشئين و الشباب المقامة في بيرو .

و تشارك مصر في هذه البطولة بكلا من اللاعبين ، السيد علي و عبد الرحمن حسين و أحمد جمال و أميرة عبد الرحمن و محمود حسني و رحمة أحمد عبد الرازق .

ونجح منتخب رفع الأثقال للكبار في حصد 12 ميدالية متنوعة مؤخرا ببطولة إفريقيا لرفع الأثقال في موريشيوس، في ظل حصد عبدالرحمن يونس ثلاثة ميداليات ذهبية، بواقع ذهبية الخطف برفع ثقل 162 كجم وذهبية الكلين والنتر برفع ثقل 183 وذهبية المجموع بـ345 كجم في منافسات وزن 81 .

وتوج أحمد سعيد لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال، بثلاث ميداليات في بطولة، بواقع فضية الخطف برفع وزن قدره 130 كجم وذهبية الكلين والنتر برفع وزن قدره 151 كجم وذهبية المجموع بمجموع 281 كجم في منافسات وزن 67 كجم .



فيما حصدت نورا عصام لاعبة رفع الأثقال ثلاث ميداليات برونزية فى بطولة أفريقيا ،بواقع برونزية الخطف برفع وزن قدره 82 كجم وبرونزية الكلين والنتر برفع وزن قدره 100 كجم وبرونزية المجموع بمجموع 182 كجم في منافسات وزن 55.

وحصلت بسمة رمضان لاعبة منتخب رفع الأثقال على ثلاثة ذهبيات بواقع ذهبية الخطف برفع ثقل وزن 49 كجم وذهبية الكلين والنتر برفع ثقل 68 كجم وذهبية المجموع بمجموع 156 كجم .