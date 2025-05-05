الامارات | بن سليم: ملتزم بتحويل الاتحاد الدولي للسيارات إلى منظمة عصرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، الهيئة العالمية المشرفة على رياضة السيارات واتحاد منظمات التنقل حول العالم، لجدول أعمال حافل بالمناقشات رفيعة المستوى في اجتماعه الربيعي السنوي للمنطقة الأولى للاتحاد الدولي للسيارات، الذي يبدأ في مراكش غداً.

وسيحضر رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، محمد بن سليم، هذا الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام ويجمع قادة التنقل ورياضة السيارات من جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، لمناقشة المبادرات الرئيسة في مجالات السلامة على الطرق، والتنقل المستدام، والنمو الرياضي الإقليمي، والابتكار في مجال النقل.

وسيتزامن اجتماع الربيع للمنطقة الأولى للاتحاد الدولي للسيارات، مع سلسلة من الجلسات المصممة لتزويد الأندية الأعضاء باستراتيجيات ورؤى جديدة حول تطور اتجاهات التنقل والرياضة، وسيشكل هذا الحدث فرصة لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات في موضوعات مثل تقديم الخدمات، والمسؤولية المستدامة، والابتكار الذي يركز على المستهلك.

وقال محمد بن سليم في بيان صحافي: «أعضاؤنا أساسيون لنجاح الاتحاد الدولي للسيارات، وأنا فخور للغاية بالتقدم الذي أحرزناه معاً خلال ولايتي الأولى، والنجاحات التي حققناها. ونواصل تعزيز الصلة بين الرياضة والتنقل، وتوسيع نطاقنا وتأثيرنا على الساحة العالمية».

وتابع: «أنا ملتزم بتحويل الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) إلى منظمة حديثة، يسهل الوصول إليها، ومتصلة بالإنترنت. وعالمياً، نواصل مهمتنا في مضاعفة المشاركة في رياضة السيارات، من خلال مبادرات شعبية وبرامج لتسهيل الوصول والتواصل، مثل برنامج (أفوردابل كروس كار) وخطة الكارتينغ العالمية».