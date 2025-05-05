الامارات | ميلوش: سببان وراء الفوز على شباب الأهلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب الوصل، الصربي ميلوش، إن فريقه قدم مباراة كبيرة، واستحق الفوز على شباب الأهلي 2-1، أول من أمس، في الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين، خصوصاً أن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة تحت الضغط، مشيراً إلى أن هناك سببين يقفان وراء الفوز، الأول أن «الإمبراطور» يلعب مباراة «ديربي» أمام شباب الأهلي، والثاني أن الفريق يبحث عن المركز الثالث، وكان يجب الحصول على النقاط الثلاث.

ونجح الوصل في إلحاق الخسارة الأولى بشباب الأهلي، بعدما كان الأخير قد تغلب عليه ثلاث مرات هذا الموسم بكأس السوبر الإماراتي وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكذلك مباراة الدور الأول للدوري، ما جعل من مباراة أول من أمس مواجهة خاصة، لكونها مرتبطة بتتويج شباب الأهلي بلقب الدوري رسمياً على أرض زعبيل في حالة خروجه بالتعادل.

وقال ميلوش: لـ«الإمارات اليوم»: «الفوز كان مهم جداً بالنسبة للاعبين والجمهور، بعد عودة الفريق إلى مستواه الطبيعي، وحصده 23 نقطة في الدور الثاني، وأعتقد أننا لم نوفق في الدوري هذا الموسم بالشكل اللازم، والوضع كان شبيهاً بفريق الشارقة الموسم الماضي، عندما تعادل الفريق في سبع مباريات، وهو العدد نفسه لتعادلات الوصل الموسم الحالي».

وأضاف: «الدوري يحتاج إلى عمل كبير ولاعبين يخوضون أكثر من بطولة، وعلينا فقط الآن التركيز في المباريات الثلاث المقبلة لكي نحقق الهدف الرئيس بالوجود في المركز الثالث المؤهل إلى آسيا».