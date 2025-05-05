الامارات | «أبيض القوس والسهم» يتصدّر البطولة العربية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدّر منتخب الإمارات للقوس والسهم الترتيب العام في البطولة العربية الـ14، التي أقيمت في تونس، بعدما حصد 33 ميدالية ملونة (12 ذهبية، وثماني فضيات، و13 برونزية).

وضمت البعثة 24 لاعباً ولاعبة في فئتي القوس المركب والمحدب للرجال والسيدات، في منافسات الفردي والفرق، وعادت إلى الدولة، أول من أمس، عبر مطار دبي.

وشهدت البطولة تألق عدد من اللاعبين، حيث أحرز عبدالله المنصوري وآمنة العوضي ذهبية الفرق المختلطة للقوس المركب، فيما نال خليفة الكعبي وسامية أودينيفا ذهبية الفرق المختلطة تحت 18 سنة في القوس المحدب، وتوج المنتخب بذهبية فرق القوس المحدب للرجال تحت 18 سنة، عبر خليفة الكعبي ومنصور الكتبي وعلي يعقوب، وذهبية فرق السيدات للفئة ذاتها عبر سامية أودينيفا ومنى الشرع وهدى آل علي.

وفي فئة تحت 21 سنة، أحرز سعيد الظهوري وسالم الكعبي وحسن الرئيسي ذهبية فرق القوس المحدب للرجال، بينما نالت حصة العوضي وفاطمة البلوشي ومها الحوسني فضية الفرق للسيدات.

وعلى صعيد الفردي، حصدت آمنة العوضي ذهبية القوس المركب للسيدات، وخليفة الكعبي ذهبية القوس المحدب للرجال تحت 18 سنة، فيما نال علي يعقوب الفضية، ومنصور الكتبي البرونزية.

كما توجت منى الشرع بذهبية الفردي للقوس المحدب للسيدات، وحلت هدى آل علي ثانية، وسامية أودينيفا ثالثة، فيما أحرزت حصة العوضي فضية الفئة ذاتها.