الامارات | ميسي يسجل.. وإنتر ميامي ينتصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد إنتر ميامي نغمة الانتصارات بعد ثلاث هزائم على التوالي، بفوزه الساحق على نيويورك ريد بولز (4-1)، أول من أمس، بينها هدف لنجمه الأرجنتيني المخضرم، ليونيل ميسي، ضمن الدوري الأميركي في كرة القدم. ونجح إنتر ميامي في النهوض من كبوة خروجه من نصف نهائي دوري أبطال الكونكاكاف، وجاء هدف ميسي بعد تبادله الكرة مع الفنزويلي تيلاسكو سيغوفيا داخل المنطقة، قبل أن يطلقها على الطاير داخل الشباك في الدقيقة (67).

ويحتل إنتر ميامي المركز الخامس حالياً في الدوري الأميركي برصيد 21 نقطة، متخلفاً بفارق خمس نقاط عن فانكوفر وايتكابس المتصدر، لكن إنتر ميامي يملك مباراة مؤجلة.