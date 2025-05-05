الامارات | الدرمكي: طموح «صالات كلباء» أكبر من المركز الثالث

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى فريق كلباء دوري كرة قدم الصالات بالمركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، خلف البطائح (البطل) وخورفكان (الوصيف)، محققاً 14 انتصاراً وأربعة تعادلات، فيما تعرض لثلاث خسائر، وسجّل 96 هدفاً مقابل 48 هدفاً تلقتها شباكه.

وأكد الأمين العام لنادي كلباء، عبدالرحمن إبراهيم الدرمكي، أن فريق الصالات يستحق تحقيق إنجاز أفضل من المركز الثالث في الموسم الحالي لكرة الصالات «قياساً بالجهود التي بذلتها إدارة النادي وتوفير جميع مستلزمات النجاح»، موضحاً أن الطموح كان الفوز بدرع الدوري، متمنياً أن تكون نتائج الفريق في الموسم المقبل أفضل، وشدد الدرمكي على اعتزاز أسرة النادي بالنتائج التي حققها الفريق في بطولة الدوري على الرغم من عدم التتويج، مثمناً جهود الجهازين الفني والإداري للفريق واللاعبين، وإصرارهم على تقديم موسم جيد.

وقال الدرمكي لـ«الإمارات اليوم»: «كان طموحنا أكبر مما وصلنا إليه، وأفراد الفريق بذلوا جهوداً كبيرة، لكن الدوري كان صعباً، والفريق كان بحاجة إلى الكثير من العطاء منذ بداية الموسم لتفادي خوض المباريات الصعبة في مرحلة (البلاي أوف)».

وتابع: «منافسات الصالات لم تكن سهلة على الفرق المشاركة، وكانت المباريات قوية وصعبة على الجميع، لذلك فإن أي فوز تحقق كان له قيمة، ونعتز في كلباء بوصول الفريق للدور نصف النهائي والفوز على البطائح الفائز بدرع الدوري في مرحلة الذهاب، وكنا قريبين من الصعود للنهائي لولا الخسارة في الإياب التي أقيمت في ظروف صعبة».

وأضاف: «مجلس إدارة النادي يحرص دائماً على مراجعة نتائج وأداء جميع الفرق واللاعبين، لذلك ستتم دراسة جميع الأمور التي حدثت خلال الموسم لتعزيز الإيجابيات ومعالجة السلبيات، وأعتقد أننا حققنا العديد من المكاسب الإيجابية التي يمكن البناء عليها في الموسم المقبل».

وأكمل: «واجهنا تحديات خلال الموسم أثرت في نتائج الفريق، من بينها الإصابات التي طالت بعض اللاعبين والتوقفات، وتم التعامل مع هذه التحديات بشكل مميز من قبل مجلس الإدارة برئاسة راشد الكندي».