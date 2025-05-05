الامارات | «شرطة دبي» و«الشارقة» يتقاسمان صدارة دوري الكاراتيه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقاسم ناديا شرطة دبي والشارقة الرياضي للألعاب الفردية، صدارة بطولة «الدوري العام للكاراتيه» في منافسات «الكاتا»، بعد تحقيق كل منهما ألقاب ثلاث فئات عمرية، في البطولة التي أقيمت، أول من أمس، على صالة نادي نادي الشارقة - فرع الحزانة، بمشاركة 112 لاعباً ولاعبة يمثلون سبعة أندية.

وجاءت صدارة فرق نادي شرطة دبي على صعيد فئات الفتيات والآنسات والسيدات، فيما هيمنت فِرَق نادي الشارقة للألعاب الفردية، على فئات الأشبال والشباب والرجال.

وينتظر الحسم وإعلان هوية أبطال الدوري، باختتام جولات منافسات «الكوميتيه» المقرر إقامتها في الأسبوعين المقبلين.