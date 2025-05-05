جائزة ميامي الكبرى: بياستري يحرز المركز الاول ويعزز صدارته

الرياص - اسماء السيد - ميامي : أحرز سائق ماكلارين الاسترالي أوسكار بياستري الاحد المركز الاول في جائزة ميامي الكبرى، الجولة السادسة من بطولة العالم للفورمولا واحد، وعزز صدارته لترتيب السائقين.

وتقدم بياستري، المنطلق من المركز الرابع، بعد 57 لفة هي عمر السباق بفارق 4.6 ثوانٍ عن زميله البريطاني لاندو نوريس حامل اللقب العام الماضي، فيما حلّ مواطن الاخير سائق مرسيدس جورج راسل ثالثا بفارق كبير بلغ 37.6 ثانية.

وحقق بياستري فوزه الرابع هذا الموسم والثالث تواليا بعد جولتي البحرين والسعودية بعدما كان حلّ اول في الصين، والسادس في مسيرته، فيما أحرز ماكلارين ثنائية المركزين الاول والثاني للمرة الـ 51 في مسيرته.

وقال بياستري الذي انتزع المركز الاول في اللفة 14 بعد تجاوزه سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن المنطلق من المركز الاول والمتصدر "كنتُ واعيا بما يكفي لتجنب ماكس في المنعطف الأول، ومنذ ذلك الحين عرفت أنني أتمتع بأفضلية جيدة في السرعة. كانت السيارة مذهلة اليوم".

وأضاف "في الفترة الصعبة، واجهت بعض الصعوبات، لذا هناك بعض الأمور التي يجب العمل عليها. عليّ مواصلة التعلم، لكنني سعيد جدا بمغادرة ميامي في القمة".

وتابع "قبل عامين، كنا الفريق الأبطأ هنا، وأعتقد أننا تأخرنا مرتين. أما هنا، فقد فزنا بالسباق بفارق 35 ثانية".

ورفع الاسترالي البالغ 24 عاما رصيده في صدارة السائقين إلى 131 نقطة متقدما بفارق 16 نقطة عن نوريس، و32 نقطة عن سائق ريد بول فيرستابن بطل العالم في الأعوام الأربعة الماضية.

كما رفع ماكلارين حامل اللقب رصيده في المركز الاول للصانعين إلى 246 نقطة أمام مرسيدس (141) وريد بول (105).

وقال فيرستابن لفريقه عبر الراديو "المكابح، بصراحة، لا فائدة منها"، ولم يتمكن سائق ريد بول، الفائز مرتين في ميامي، من استعادة الصدارة مرة أخرى فاكتفى بالمركز الرابع.