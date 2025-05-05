لاس فيغاس تحتضن نزال القرن بين كانيلووكراوفورد سبتمبر المقبل 

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحتضن لاس فيغاس في 12 من شهر سبتمبر المقبل نزال القرن بين اثنين من أساطير الملاكمة المعاصرة، حيث يلتقيالمكسيكي ساول "كانيلو" ألفاريز بالأمريكي تيرينسكراوفورد، في أول نزال يُقام على حلبة ملعب "أليجيانت"منذ افتتاحه عام 2020.

وجاء الإعلان عن النزال بعد فوز كانيلو بلقب الاتحادالدولي للملاكمة (IBF) واستعادته مكانته كبطل بلا منازعفي وزن المتوسط الفائق، بعد فوزه بقرار إجماع الحكام اليوم أمام خصمه الكوبي وليام سكول.

وبينما كان يحتفل بانتصاره، صعد كراوفورد بدعوة من معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) رئيس مجلس الإتحاد السعودي للملاكمة، إلى الحلبة وسط ترحيب جماهيري كبير، ليقفوجهًا لوجه مع خصمه المرتقب، إيذانًا بانطلاق حملة الترويجلهذا اللقاء المنتظر، الذي سيقام ضمن فعاليات موسمالرياض، حيث سيدافع الأسطورة كانيلو عن لقبه من مجلة"ذا رينغ" أمام كراوفورد.

ويحظى النزال بدعم من المستشار تركي آل الشيخ،الذي كان له دور أساسي في تحقيق هذه المواجهة. وقالكانيلو بعد اللقاء: "الجميع يطالب بهذه المواجهة، ومعاليالمستشار تركي آل الشيخ يرغب بها، فلنخضها".

أما كراوفورد، البالغ من العمر 37 عامًا، فسيصعد فئتينوزنيتين لمواجهة ألفاريز، قادمًا من آخر انتصار له فيأغسطس الماضي عندما تغلب على إسرائيل مادريموفلينال بطولة العالم لوزن فوق المتوسط الخفيف ويُعد أحدأكثر المقاتلين موهبة في جيله، حيث أكد استعداده التامقائلاً: "سأُظهر للعالم ما تعنيه العظمة في سبتمبر".

ويُعتبر تيرينس كراوفورد واحدًا من أبرز أبطال الملاكمة فيالعصر الحديث، إذ توّج بألقاب عالمية في ثلاثة أوزانمختلفة، وحقق إنجازًا نادرًا حين أصبح بطلًا بلا منازع فيفئتين وزنيتين. ويتميز بأسلوبه المتوازن بين القوة الدفاعيةوالضربات القاضية، حيث سجل 40 انتصارًا احترافيًا دونأي هزيمة، بينها 31 بالضربة القاضية، مما يجعله منأخطر الملاكمين على الساحة اليوم.