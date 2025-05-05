شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يستعيد خدمات حسين السيد أمام بتروجت فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك حسين السيد ظهير أيسر فريق سيراميكا، فى تدريبات الفريق بشكل طبيعى، ليعلن جاهزيته لمواجهة بتروجت المقرر لها اليوم الإثنين، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المنافسة على اللقب في بطولة الدورى.

وغاب حسين السيد عن سيراميكا أمام البنك الأهلى فى المباراة التى خسرها الفريق بأربعة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الماضية، لعدم الجاهزية بعد التعافى من الإصابة.

وقرر على ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا، تطبيق نظام اليوم الكامل بالتدريب صباحا ومساء، استعدادا لمواجهة بتروجت، وحرص على ماهر على الحديث مع اللاعبين للعودة لسكة الانتصارات مرة أخرى بعد الهزيمة الكبيرة من البنك الأهلى، مطالبا بضرورة بذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز والثلاث نقاط أمام الفريق البترولى، محذرا من قوة بتروجت في المرتدات.

ويحتل فريق سيراميكا المركز السادس في ترتيب مجموعة المنافسة على اللقب برصيد 27 نقطة، بعدما لعب مباراتين في دور الحسم فاز في لقاء وخسر الآخر مسجلا 4 أهداف واستقبلت شباكه مثلها.