شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلى اليوم الاثنين فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ضيفاً ثقيلاً على البنك الأهلي، فى المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مباريات حسم بطولة الدوري.





موعد مباراة الزمالك والبنك الاهلىيستضيف استاد القاهرة الدولي فى الثامنة مساءً مباراة الزمالك والبنك الأهلي ببطولة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء مثيرة تحكيمياً.





ترتيب الزمالك والبنك الاهلىويحتل نادي الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، بينما يحتل البنك الأهلي المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، ويقع الفريقان ضمن مجموعة الفرق المتنافسة على حسم بطولة الدوري وأول 9 مراكز في جدول الترتيب وهي: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الأهلي ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود.





غيابات الزمالك أمام البنك الاهلىويفتقد الزمالك خدمات كل من أحمد فتوح ومحمود جهاد بالإضافة إلى محمود شيكابالا وأحمد حمدى، ويغيب فتوح لإصابته بمزق فى عضلة السمانة، ويغيب جهاد لمعاناته من شد فى العضلة الخلفية، فى المقابل جار تأهيل شيكابالا وحمدى.





طارق مصطفى يقود البنك الاهلى من المدرجات بينما على الجانب الآخر، يدخل البنك الأهلي مباراة اليوم، منتشياً بعد الفوز في الجولة الماضية على سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدفين، ويقود طارق مصطفى، فريقه خلال مباراة الزمالك بالدوري، من المدرجات، وذلك بعد قرار الإيقاف الذي صدر من اتحاد الكرة، ضد طارق مصطفى مدرب البنك الأهلي وسامي الشيشيني عضو الجهاز الفني بالإيقاف لـ 3 مباريات، بسبب تقرير حكم مباراة فاركو التي أقيمت يوم 12 مارس الماضي.