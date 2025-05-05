شكرا لقرائتكم خبر عن محمود ناجى حكما لمواجهة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مواجهة الزمالك والبنك الأهلي، المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لدوري القسم الأول "دوري نايل".

وجاء طاقم التحكيم كالتالي:

حكم الساحة: محمود ناجي

المساعد الأول: شريف عبد الله

المساعد الثاني: إسلام أبو العطا

الحكم الرابع: سيد شعبان

حكم الفيديو (VAR): محمد الشناوي

مساعد حكم الفيديو (VAR): عمر فتحي

وكان الزمالك قد تعادل سلبيًا مع المصري في المباراة الماضية التي جمعتهما الخميس الماضي على استاد برج العرب، ضمن الجولة الثالثة من الدور الثاني للمسابقة.

وبذلك رفع الزمالك رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما ارتفع رصيد المصري إلى 35 نقطة في المركز الرابع.