شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يعيد محمد بسام لحراسة سيراميكا أمام بتروجت فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر على ماهر المدير الفنى لفريق سيراميكا، على إعادة محمد بسام لحراسة مرمى الفريق أمام بتروجت، فى المباراة المقرر لها اليوم الإثنين، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المنافسة على اللقب في بطولة الدورى.

وغاب محمد بسام عن سيراميكا أمام البنك الأهلى التى خسرها الفريق بأربعة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الماضية، والتى شارك خلالها محمود كوكو فى حراسة المرمى.

وطالب على ماهر اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز والثلاث نقاط أمام الفريق البترولى، محذرا من قوة بتروجت في المرتدات.

وتحدث على ماهر مع اللاعبين للعودة لسكة الانتصارات مرة أخرى بعد الهزيمة الكبيرة من البنك الأهلى، ووقف نزيف النقاط من أجل إنهاء الموسم فى مركز متقدم فى الجدول.

ويحتل فريق سيراميكا المركز السادس في ترتيب مجموعة المنافسة على اللقب برصيد 27 نقطة، بعدما لعب مباراتين في دور الحسم فاز في لقاء وخسر الآخر مسجلا 4 أهداف واستقبلت شباكه مثلها.