شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الأهلى السابق: المنافسة على لقب الدورى اشتعلت بعد خسارة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد علي نجم الأهلي الأسبق، اشتعال المنافسة على لقب الدوري المصري، بعد خسارة بيراميدز من فاركو، والفوز الكبير الذي حققه الأهلي على حرس الحدود، بخماسية نظيفة.

قال لاعب الاهلي السابق، في تصريحات تليفزيونية، إن الأهلي ظهر بمستوى مميز للغاية قدم خلاله اللاعبون مباراة مميزة أمام حرس الحدود.

وأشار إلى أن عودة وسام أبو علي لمستواه مكسب للأهلي قبل بطولة كأس العالم للأندية، رغم عدم ظهوره بالأداء المنتظر أمام حرس الحدود، بينما عماد النحاس جعل لاعبي الأهلي يظهرون دون ضغوطات منذ أن رحل مارسيل كولر.

واختتم أحمد علي، تصريحاته، بأن لاعبي الأهلي كانوا يظهرون تحت قيادة كولر بانزعاج وعدم رضا مع ضغوط كبيرة، على عكس شكل الفريق مع عماد النحاس الذي يعتمد على سياسة التدوير التي يمنح من خلالها الفرصة لجميع اللاعبين.