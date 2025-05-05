شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق صفحة مباراة الحرس ويبدأ التحضير لموقعة المصري فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي التحضير لمباراته القادمة أمام المصري الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز، بعد غلق صفحة مباراة حرس الحدود والتي جمعتهما أمس باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر المسابقة المحلية.

ويرغب الأهلي في الاستعداد القوي لمباراة المصري التي تجمعهما مساء الخميس باستاد برج القاهرة، باعتبارها واحدة من أصعب المطبات التي تنتظر الأهلي في مشواره نحو الدفاع عن لقب الدوري هذا الموسم، والذي يتربع على قمته بيراميدز بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني في جدول المسابقة، ويحتاج إلى معجزة من أجل التتويج بلقب الدوري.

ويستعد الاهلى لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري.

ويتطلع الأهلي لتحقيق الانتصارات في جميع مبارياته القادمة مع تعثر بيراميدز صاحب الصدارة بفارق 4 نقاط مع الأهلي لحسم لقب الدوري في النسخة الحالية.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف ثم فاز على غزل المحلة بهدف دون رد ثم واجه الإسماعيلى وفاز برباعية دون رد ثم تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق ثم فاز على حرس الحدود بهدف دون رد ثم فاز على طلائع الجيش بهدفين دون رد ثم خسر من الزمالك 3-0 اعتباريا ثم تعادل مع بيراميدز 1-1 ثم فاز على بتروجت 3-2 ثم واجه حرس الحدود.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.