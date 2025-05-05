شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خطاب: الدورى ما زال فى الملعب وفاركو لا يلعب لمصلحة أحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر أحمد خطاب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، عن سعادته الكبيرة بالفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال خطاب، خلال تصريحات تليفزيونية: لدي طموحات مع فاركو أسعى لتحقيقها مع فريق فاركو، وأشكر اللاعبين بعد الأداء الجيد أمام بيراميدز.

وتابع: الدوري ما زال في الملعب ولم يُحسم، وأنا أحترم كيان فاركو، وأحاول أقدم له أفضل شيء، ولا نلعب لمصلحة أحد وهدفي المنافسة الشريفة في الملعب.

ونجح فريق فاركو فى فك عقدة فريق بيراميدز بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المكس بالإسكندرية، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من مسابقة دورى نايل ليشعل صراع المنافسة على لقب الدورى.