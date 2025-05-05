موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر والقناة الناقلة

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يلتقى فريق الكرة بنادي الزمالك نظيره بيراميدز فى صدام نهائي كأس مصر لموسم "2024-2025" ، بعد تأهل الفريقين إلى النهائي المرتقب، الذي سيحدد بطل النسخة الحالية من البطولة الأقدم بالكرة المصرية.

وكان اتحاد الكرة أعلن فى وقت سابق تحديد يوم 20 مايو الجاري موعدا لنهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز قبل أن يتم تغيير الموعد لاحقاً بسبب صعود بيراميدز لنهائى دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر

مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز تقام 5 يونيو المقبل باستاد القاهرة الدولى.

ويواجه بيراميدز منافسه الزمالك فى الدوري المصري يوم 13 مايو الجارى ثم بتروجت 17 مايو الجارى، وكان من المقرر بعد 3 أيام أن يلاقي الزمالك مرة أخرى فى نهائي كأس مصر.

ويخوض بيراميدز مباراة ذهاب دوري أبطال أفريقيا ضد صن داونز يوم 24 مايو الجارى.

وتأتي هذه المواجهة المنتظرة فى ظل ترقب جماهيري كبير، حيث يسعى الزمالك للتتويج بلقب جديد، بينما يأمل بيراميدز في حصد ثانى بطولة لكأس مصر فى تاريخه.

ويسعى الزمالك للحفاظ على آماله بعدم الخروج من موسم خالي الوفاض بعد وداع بطولتي الكونفدرالية الأفريقية وكأس الرابطة المحلية، وابتعاده عن المنافسة على درع الدوري المصري الممتاز.

صدام متجدد بين الزمالك وبيراميدز

ويأتي النهائي المنتظر ليعيد إلى الأذهان المواجهة الشهيرة بين الفريقين في نهائي نسخة 2018–2019، والتي حسمها الزمالك بثلاثية نظيفة، وهو ما يمنح المباراة طابعًا ثأريًا لبيراميدز الذي يحمل لقب النسخة الماضية ويطمح للاحتفاظ بالكأس.

طريق الزمالك وبيراميدز لنهائى كأس مصر

بلغ الزمالك النهائي بعد سلسلة انتصارات حاسمة، بدأها بالفوز على أبو قير للأسمدة (2-0)، ثم التفوق على مودرن سبورت (2-1)، وتخطي سموحة (4-2)، قبل أن يحسم مواجهة سيراميكا في نصف النهائي (2-1).

ويحمل "الفارس الأبيض" الرقم القياسي في التتويج بلقب الكأس برصيد 28 لقبًا، ويأمل في إضافة اللقب الـ29 إلى خزائنه.

أما بيراميدز، الذي يسعى لتأكيد هيمنته على البطولة، فقد بدأ مشواره بانتصار كبير على المنصورة (3-0)، تلاه فوز على المقاولون العرب (2-0)، ثم إنبي (2-1)، قبل أن يحقق فوزًا عريضًا على البنك الأهلي (4-0) في نصف النهائي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تنقل قناة أون سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر ويسبق اللقاء استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.