شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى عن توقيع محمد فتحى للزمالك: إذا أراد الرحيل سنوافق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، عن حقيقة توقيع اللاعب محمد فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للزمالك.

وقال اللواء أشرف نصار، خلال تصريحات تليفزيونية: "لم نفتح ملف تجديد عقود اللاعبين إلا بعد نهاية الموسم الجاري".

وأضاف: "هناك ضغط مباريات ونلعب كل ٤ أيام لقاء نهائي، ونسعى لإنهاء المسابقة بالمربع الذهبي وهذا هدفنا في الوقت الحالي".

وتابع: "محمد فتحي وقع للزمالك؟ لا يوجد أي مشاكل اللاعب عقده ينتهي معنا بنهاية الموسم، ولم نفتح ملف التجديد مع أي لاعب".

واختتم: "من يريد الرحيل لن نمنعه وإذا أراد فتحي الرحيل إلى الزمالك سنرحب على الفور".