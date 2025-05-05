شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مساهمة × 15 مباراة.. طاهر محمد طاهر يواصل التوهج هذا الموسم مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل طاهر محمد طاهر لاعب النادى الأهلى، توهجه اللافت هذا الموسم بعدما قاد الأهلى لفوز كبير على حرس الحدود بخمسة أهداف نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما على استاد القاهرة فى الجولة الرابعة من مرحلة المنافسة على اللقب فى الدورى.

ونجح طاهر محمد طاهر فى إحراز الهدف الأول للأهلى فى شباك حرس الحدود، بالإضافة إلى صناعة الهدف الثانى للأهلى الذى سجله أحمد نبيل كوكا، ليسجل ويصنع فى هذه المباراة.

أرقام طاهر محمد طاهر

ورفع طاهر محمد طاهر مساهماته التهديفية هذا الموسم بعدما ساهم فى 11 هدفا حتى الآن فى 15 مباراة مع المارد الأحمر، حيث سجل 6 أهداف وصنع 5 أهداف.

جدير بالذكر أن طاهر محمد طاهر ساهم فى 8 أهداف خلال 38 مباراة فى الموسم الماضى، حيث سجل هدفين وصنع 6 أهداف أخرى، والموسم قبل الماضى ساهم فى 7 أهداف فى 37 مباراة، مسجلا 3 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى.

حقق فريق الأهلي الفوز على حرس الحدود بخمسة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد القاهرة في إطار مباريات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 46 في وصافة الدوري، وبفارق نقطة وحيدة عن بيراميدز صاحب الصدارة، مستغلا تعثر الفريق السماوي بالهزيمة أمام فاركو اليوم، فيما توقف رصيد حرس الحدود عند 22 نقطة في المركز التاسع والأخير بمجموعة المنافسة على درع الدوري.