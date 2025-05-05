شكرا لقرائتكم خبر عن الذكرى الثانية لرحيل محمد أبو أمين نجم الإسماعيلى السابق.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تمر اليوم، الإثنين، الذكرى الثانية لرحيل محمد أبو أمين، أحد أبرز لاعبي النادي الإسماعيلي عبر تاريخه، والذى لعب في صفوف منتخب الفراعنة، وتولي تدريب العديد من الأندية فى دولة الإمارات، وغادر عالمنا في مثل هذا اليوم 5 مايو 2023.

محمد أمين محمد حسب الله، الشهير باسم محمد أبو أمين، ظهير أيمن منتخب مصر والإسماعيلي السابق، من مواليد الزقازيق بمحافظة الشرقية يوم 22 أغسطس 1950.

انضم أبو أمين إلى النادي الإسماعيلي خلال موسم 1968-69، وقد لفت الأنظار إليه خلال مشاركته مع الإسماعيلي في دورة الصداقة الدولية في تونس أغسطس 1970، ورحلة الفريق إلى ألمانيا في نفس العام 1970.

وكانت أول مباراة رسمية لأبو أمين مع الفريق الأول للإسماعيلي في مواجهة الترسانة بالدورة الصيفية 1970، وقد أُقيمت هذه المباراة على استاد الأهلي في 16 أغسطس 1970 وخسر الإسماعيلي 0-1.

تُوج أبو أمين مع الإسماعيلي بدوري أبطال أفريقيا عام 1969، وكان الدراويش أول فريق مصري يحصل على اللقب، وحصل أبو أمين على لقب أفضل ظهير أيمن في نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مارس 1974، وشارك مع منتخب مصر في 13 مباراة.

واعتزل أبو أمين الملاعب بنهاية موسم 1979-80، وأقيمت مباراة تكريمه في 28 سبتمبر 1984 بلقاء بين الإسماعيلي والمقاولون العرب مع منتخب الأندية.

واتجه ا أبو أمين إلى مجال التدريب، وقد وصل إلى تدريب الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي لفترة قصيرة عام 1988، حيث عمل كمساعد مدرب لفريق الإسماعيلي الأول موسم 1988-89، مع المدرب نصر السيد والكابتن محمود شمس.

قاد محمد أبو أمين نادي الشرقية، وكان أول مدرب يعتمده الاتحاد المصري لمنتخب مصر لكرة الصالات وقاده لنهائيات كأس العالم.

وشيع العشرات من أهالي محافظة الشرقية جثمان محمد أبو أمين بمقابر أسرته بكفر الإشارة بمدينة الزقازيق.