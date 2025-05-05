شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يفقد 4 لاعبين أمام بتروجت فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يفقد فريق سيراميكا بقيادة على ماهر، 4 لاعبين أمام أمام بتروجت، فى المباراة المقرر لها الخامسة مساء الإثنين، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المنافسة على اللقب في بطولة الدورى.



ويغيب عن سيراميكا كل من محمد كوكو للإصابة بالتواء فى الكاحل، وعمرو قلاوة للإصابة بكدمة فى الركبة، وعبد الرحمن بودى بسبب مزق فى الضامة، بالإضافة إلى عبد الله مجدى لأسباب فنية.



ويستعيد الفريق خدمات كل من: محمد بسام ومحمود عبد الحفيظ زلاكة وحسين السيد وسعد سمير أمام بتروجت، بعد غيابهم عن مباراة البنك الاهلى فى الجولة الماضية.

وطالب على ماهر اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز والثلاث نقاط أمام الفريق البترولى، محذرا من قوة بتروجت في المرتدات.

وتحدث على ماهر مع اللاعبين للعودة لسكة الانتصارات مرة أخرى بعد الهزيمة الكبيرة من البنك الأهلى، ووقف نزيف النقاط من أجل إنهاء الموسم فى مركز متقدم فى الجدول.

ويحتل فريق سيراميكا المركز السادس في ترتيب مجموعة المنافسة على اللقب برصيد 27 نقطة، بعدما لعب مباراتين في دور الحسم فاز في لقاء وخسر الآخر مسجلا 4 أهداف واستقبلت شباكه مثلها.