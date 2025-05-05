الامارات | سوزا.. سادس مدرب يُتوّج بالدوري في موسمه الأول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل المدرب البرتغالي، باولو سوزا، تاريخ دوري أدنوك للمحترفين من أوسع أبوابه، بعدما قاد شباب الأهلي للتتويج باللقب للمرة التاسعة في تاريخه، ليصبح سادس مدرب يحقق إنجاز الفوز بلقب الدوري في أول موسم له في ملاعب الإمارات.

وقدم «فرسان دبي» موسماً تاريخياً بقيادة باولو سوزا، إذ حقق لقبه الثالث حتى الآن منذ بداية الموسم بعد فوزه بكأس السوبر المحلي بتغلبه على الوصل بركلات الترجيح، وأضاف لقبه الثاني «درع التحدي» بفوزه على الريان في كأس السوبر الإماراتي القطري، وأخيراً لقب الدوري، بينما يمتلك فرصة إضافة لقب رابع عندما يواجه الشارقة في نهائي كأس رئيس الدولة الأسبوع المقبل.

ويمتلك المدرب، البالغ من العمر 54 عاماً، فرصة أن يصبح الأكثر تحقيقاً للألقاب مع شباب الأهلي في موسم واحد رغم خسارته كأس مصرف أبوظبي الإسلامي في النهائي أمام الجزيرة، وخروجه من ربع نهائي «دوري أبطال آسيا 2» أمام الشارقة، لكنه في حال تتويجه بلقب الكأس سيحصد في موسمه الأول مع «فرسان دبي» أربعة ألقاب في إنجاز تاريخي غير مسبوق.

ويعد شباب الأهلي الأكثر تحقيقاً لإنجاز الفوز بلقب الدوري مع مدرب يخوض تجربته الأولى في الإمارات بواقع ثلاث مرات مقابل مرتين لنادي العين ومرة واحدة لنادي الوصل.

ويتصدر المدير الفني الحالي لفريق الشارقة،

الروماني أولاريو كوزمين، القائمة بلقبين للدوري في الموسم الأول له مع كل من العين وشباب الأهلي.

وكان المدرب التشيكي إيفان هاسيك قاد فريق شباب الأهلي (بمسمى الأهلي) في الموسم الأول لدوري المحترفين 2008-2009 ليصبح أول المدربين الذين سجلوا أسماءهم في تاريخ المسابقة، بعدما قاد الفريق لتحقيق اللقب للمرة الأولى في عصر الاحتراف، وفي الموسم الأول الذي قاد فيه الفريق أيضاً.

في المقابل، حقق المدرب الحالي لفريق الشارقة،

الروماني أولاريو كوزمين، الإنجاز نفسه، عندما قاد فريق العين لتحقيق أول لقب له بالمسابقة في تاريخ دوري المحترفين، في أول موسم لـ«القيصر» مع الفريق 2011-2012.

وكرّر كوزمين ذلك مع فريق شباب الأهلي، الذي تولى قيادته في يوليو 2013، ليفوز معه بلقب المسابقة في موسم 2013-2014.

وضمت القائمة أيضاً مدرب العين،

الأوكراني سيرجيو ريبيروف، الذي تولى المهمة في يونيو 2021، وحقق لقب الدوري بموسم 2021-2022.

وانضم البرتغالي ليوناردو جارديم إلى القائمة، بعدما قاد شباب الأهلي لتحقيق اللقب في موسم 2022-2023 وهو الأول له أيضاً مع الفريق.

في المقابل، أصبح الصربي ميلوش ميلوييفيتش أحدث المنضمين للقائمة، بقيادته الوصل لتحقيق لقب الدوري للمرة الثامنة في تاريخ «الإمبراطور»، بينما يتفوق ميلوييفيتش على جميع المدربين السابقين بأنه المدرب الوحيد الذي حقق الثنائية الدوري وكأس رئيس الدولة في أول موسم له مع كرة الإمارات.