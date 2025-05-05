الامارات | لقب الدوري يعود إلى بيت شباب الأهلي بـ «سعادة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر فريق شباب الأهلي بلقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم للموسم 2024-2025، رسمياً، بعدما استفاد من خسارة منافسه المباشر الشارقة أمام مضيفه الوحدة (0-3)، أمس، ضمن منافسات الجولة الـ23 التي شهدت تعادل العين والجزيرة (1-1) في «كلاسيكو أبوظبي».

وتقدم الوحدة في الشوط الأول بهدفين، حملا توقيع فاكوندو كروسبزكي «28» وجاسوم داسيلفا «35»، ثم أضاف البديل براهيما ديارا الهدف الثالث «87».

وتجمّد رصيد الشارقة عند 45 نقطة، متأخراً بفارق 11 نقطة عن شباب الأهلي متصدر الترتيب برصيد 56 نقطة والذي لم يعد بحاجة إلى المباريات الثلاث المتبقية بعدما ضمن اللقب، فيما رفع الوحدة رصيده إلى 41 نقطة، واستعاد المركز الثالث من الوصل الذي تراجع إلى المركز الرابع بفارق نقطة واحدة.

وبهذا التتويج، رفع «فرسان دبي» رصيده إلى خمسة ألقاب في عصر الاحتراف، معادلاً بذلك الرقم القياسي المسجل باسم نادي العين، بينما يبلغ إجمالي بطولات الدوري التي حصدها شباب الأهلي تسعة ألقاب.

ويعود أول تتويج لـ«فرسان دبي»، بلقب دوري المحترفين إلى موسم 2008-2009، ثم أتبعه بلقبين في موسمي 2013-2014 و2015-2016، قبل أن يعود إلى منصة التتويج بعد غياب دام سبعة مواسم، ليحرز اللقب مجدداً في موسم 2022-2023، وتتضمن قائمة ألقاب الدوري التي تُوّج بها شباب الأهلي أيضاً، بطولات مواسم ما قبل الاحتراف، أعوام 1974-1975، 1975-1976، 1979-1980، و2005-2006.

وكان شباب الأهلي بحاجة إلى الفوز أو التعادل أمام الوصل في المباراة، أول من أمس، لضمان التتويج، إلا أنه خسر اللقاء بنتيجة (1-2)، وهي أول خسارة له هذا الموسم بعد 23 مباراة بلا هزيمة، إلا أن خسارة الشارقة أمام الوحدة، منحت «فرسان دبي» اللقب رسمياً.

ويمتلك شباب الأهلي سجلاً زاخراً بالبطولات المحلية، إذ تُوّج بكأس رئيس الدولة 10 مرات، وكأس رابطة المحترفين خمس مرات، وكأس السوبر سبع مرات، إضافة إلى لقب واحد في كل من الدوري المشترك، والسوبر الإماراتي، ودرع السوبر الإماراتي-القطري، ليبلغ مجموع ألقابه المحلية 35 بطولة عبر تاريخه.

وفي مباراة ثانية، تعادل العين والجزيرة على استاد هزاع بن زايد (1-1)، وتقدم الجزيرة عن طريق نبيل فقير (45+1)، فيما حقق التعادل للعين سفيان رحيمي «60».