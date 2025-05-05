شكرا لقرائتكم خبر عن متعب: كولر سبب الخروج الأفريقى وظلم لاعبين كتير.. والنحاس أعاد هوية الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد متعب نجم الاهلى السابق، أن مارسيل كولر مدرب الأهلى السابق هو سبب خروج الأهلى من دورى أبطال أفريقيا أمام صن داونز، وعماد النحاس أعاد هوية الأهلى مجددا.

وقال عماد متعب، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورتس: "سيناريو خروج الأهلى من دورى أبطال أفريقيا كان صعب جدا على الرغم أن الأهلى عمل نتيجة إيجابية بالتعادل السلبى فى جنوب أفريقيا، وعمرى ما شفت الأهلى فى تاريخه بيلعب فى استاد القاهرة وجمهوره وبيدافع طوال الماتش".

وأضاف متعب: "كولر هو السبب الأول فى هذا الخروج لأنه الوحيد اللى مكانش شايف أن صن داونز هيسجل، ولما سجل هدف جاء متأخر علشان كولر ميقدرش يعمل حاجة، وتغييراته كلها غلط، وكولر فى الفترة الأخيرة غير طبيعى مش مركز فى المباريات حتى على الخط معندوش مشكلة مش بيتحرك ولا قارئ الملعب".

وتابع: "الفارق بين كولر وعماد النحاس حاليا أن عماد النحاس أعاد هوية الأهلى بالهجوم من أول دقيقة فى المباراة ولما سجلنا هدفا نبحث عن الهدف الثانى والثالث هو ده الأهلى، مع الاحترام للمنافسين ولكن الأهلى لازم يهاجم أى فريق".

واستطرد: "كولر ظلم لاعبين كتير جدا، وقناعات كولر بتتغير بسرعة، يعنى على معلول لعب مع كولر موسمين على أعلى مستوى وأول ما اتصاب قالهم مش عاوزه دى حاجة غريبة جدا، وأحيى الأهلى على تمسكه بعلى معلول وعدم رحيله، واليوم كان شكله حلو فى الملعب".

وعن هجوم الأهلى، قال: "الأهلى فى وجود وسام أبو على وجراديشار لا يحتاج مهاجمين، وفكرة اللاعب بالاثنين أثبتت فشلها، فالشطارة حاليا فى الحفاظ على الاثنين، وسام أبو على سريع وبيلعب برأسه بشكل مميز وقراراته سليمة ولكن لسه مرجعش لمستواه قبل الإصابة، وجراديشار لاعب جيد ومميز وكل ما بيلعب بيسجل وبيثبت أنه مهاجم جيد".