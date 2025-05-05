شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 4 - 5 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 4 - 5 - 2025، العديد من الأخبار المهمة، جاء في مقدمتها: الأهلى يهزم الحرس بخماسية ويُقلص الفارق مع بيراميدز لنقطة وحيدة بقمة الدورى، وفاركو يهزم بيراميدز 3 - 2 ويشعل صراع المنافسة على لقب الدورى، والزمالك يخطر زيزو بموعد تدريب المستبعدين غدا بجروب واتس اب، وآخر كلام.. نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز باستاد القاهرة.



الأهلى يهزم الحرس بخماسية ويُقلص الفارق مع بيراميدز لنقطة وحيدة بقمة الدورى.. صور

حقق فريق الأهلي الفوز على حرس الحدود بخمسة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد القاهرة..

فاركو يهزم بيراميدز 3 - 2 ويشعل صراع المنافسة على لقب الدورى

حقق فاركو فوزا مثيرا على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد المكس بالإسكندرية ضمن فاعليات الجولة الخامسة من مسابقة .

الزمالك يخطر زيزو بموعد تدريب المستبعدين غدا بجروب واتس اب

قام الجهاز الإدارى لفريق الزمالك بإخطار أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق بموعد تدريب المستبعدين غدا، من مباراة الفريق أمام البنك الأهلي بالجولة الرابعة من مرحلة التتويج بالدورى المصرى..

آخر كلام.. نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز باستاد القاهرة

استقر اتحاد الكرة، بشكل نهائي، على إقامة مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز باستاد القاهرة الدولي، بعد التراجع عن فكرة إقامتها خارج مصر.



اتحاد الكرة يبحث مستقبل الدوري فى جلسة مع الأندية والرابطة بعد نهاية الموسم

في خطوة حاسمة لرسم ملامح الموسم الجديد، يعتزم اتحاد الكرة عقد جلسة موسعة مع الأندية ورابطة الدوري بنهاية الموسم الحالي؛ لمناقشة نظام الدوري الجديد

كواليس 120 دقيقة لـ زيزو فى نادي الزمالك اليوم.. صور

ظهر اليوم أحمد مصطفى زيزو لاعب فريق الزمالك فى مقر النادى اليوم، لحضور تدريبات الفريق بعد غياب 24 يوم عن التدريبات

عبد الرحمن طلبة يحصد برونزية كأس العالم للسلاح بعد الإطاحة بكبار المصنفين

واصل عبد الرحمن طلبة ، لاعب نادي الزهور ومنتخب مصر لسلاح الشيش ، تألقه على الساحة الدولية، وحقق إنجازًا مميزًا بحصده الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم لسلاح الشيش، المقامة في كندا خلال الفترة ما بين 1 وحتى 4 مايو الجاري، بعدما أطاح بعدد من كبار المصنفين العالميين في مشوار استثنائي.