شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباراتى الأهلى والحرس وبيراميدز وفاركو والان مع تفاصيل الخبر

اشتد الصراع على لقب هداف الدورى المصرى الموسم الحالي بعدما وصلت المنافسة بين أربعة لاعبين، هم: إمام عاشور صانع وسط الأهلى، وناصر منسى مهاجم الزمالك، وأسامة فيصل مهاجم البنك الأهلى، والتونسى محمد بن حمودة مهاجم غزل المحلة الذين أحرزوا 9 أهداف بعد مرور 5 جولات من الدور الثانى لدورى نايل .

كانت هناك مباراتان أقيمتا اليوم، حيث استطاع فاركو الفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وإيقاف تقدمه بجدول الترتيب، بينما فاز الأهلى على حرس الحدود بخماسية نظيفة.

وحصل إمام عاشور لاعب الأهلي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام حرس الحدود، والتي جمعتهما اليوم الأحد على استاد القاهرة في إطار مباريات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق فريق الأهلي الفوز على حرس الحدود بخمسة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.