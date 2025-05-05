شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس: الفوز بخمسة على الحرس دليل على تطور الأداء الجماعى.. وهدفنا الاستمرارية والان مع تفاصيل الخبر

أعرب عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على حرس الحدود بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال النحاس: أبارك للجهاز الفني واللاعبين على الأداء المميز والنتيجة الكبيرة التي حققها الأهلي على حرس الحدود.. مثل هذه الانتصارات تمنحنا دفعة معنوية قوية.

وأضاف القائم بأعمال المدير الفني أن الجهاز الفني يعمل على تجهيز جميع اللاعبين بالشكل الأمثل، ومنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من العناصر داخل الفريق.

وتابع: نعمل على تجهيز جميع اللاعبين ومنح الجميع فرصًا عادلة للمشاركة، وهو ما ظهر اليوم من خلال الدفع بعلي معلول، في إطار سياسة التدوير بين اللاعبين.

وأشار النحاس إلى أن الفريق ظهر بصورة جيدة وخلق عددًا كبيرًا من الفرص، وهو ما انعكس على النتيجة النهائية.

واستطرد: الفوز بخمسة أهداف على الحرس مؤشر قوي على تطور الأداء الجماعي، ويعكس مدى جاهزية الفريق وفاعليته الهجومية أمام المرمى.

واختتم عماد النحاس تصريحاته بالتأكيد على أهمية الاستمرارية في تحقيق الفوز في كل مباراة يخوضها الفريق.