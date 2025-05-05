شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سالم عن تواجد زيزو: لا يصح إلا الصحيح ومشاركته بيد بيسيرو والدورى معلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سالم المتحدث الرسمى لنادى الزمالك، أن تواجد أحمد مصطفى زيزو فى مران الزمالك هو الصحيح ولا يصح إلا الصحيح، والنادى آمن ولم يتعرض لأى أذى، ومشاركته قرار الجهاز الفنى للزمالك.

وقال أحمد سالم، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون": "لا يصح إلا الصحيح، والزمالك مؤسسة آمنة جدا ومصر كلها آمنة والحديث عن عدم الأمان فى الزمالك دا لا يصح وزيزو دخل النادى وأتمرن وخرج بكل أمان، وتدرب تحت إشراف مدرب دون أن يتعرض له أحد".

وأضاف: "قرار مشاركة أحمد مصطفى زيزو فى المباريات راجع لأمر الجهاز الفنى للزمالك هو صاحب هذا القرار، فمقدرش أقول هيلعب ولا لا".

وتابع: "بطولة الدورى معلقة حتى آخر مباراة، واليوم شوفنا بيراميدز لم يوفق وخسر 3 نقاط ووارد فى الأسبوع المقبل العكس، والدورى كده أفضل أن المباريات تكون قوية ولا نعرف نتائجها مسبقة".

واستطرد: "بيان الزمالك، لأن هناك أسماء من الحكام يرتبط أسماؤها بأخطاء ومشاكل ضد الزمالك فطلبنا من اتحاد الكرة إبعاد هذه الأسماء التى تتسبب فى مشاكل دائما، وأتمنى أن يتم النظر فى طلب الزمالك بخصوص الحكام".

وأردف: "أتمنى أن تخرج لجنة الانضباط بقرار عادل لأن خصم 3 نقاط من الأهلى، لأن مش من الطبيعى أن الرابطة تصدر قرارا بخصم النقاط، ثم هى هى تخرج تنتقد هذا القرار وتتراجع عن خصم الـ3 نقاط، فنطالب الانضباط بإعادة خصم الـ3 نقاط من الأهلى".

واختتم: "تقديم شكوى ضد أحمد مصطفى زيزو غير مرتبط بتواجد زيزو اليوم فى المران، القرار متاخد من يوم الأربعاء ولكن اليوم تم إرساله لأنه أول يوم عمل، والقرار نزل على الموقع الرسمى من الأربعاء".