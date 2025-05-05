شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى: طارق مصطفى مستمر مع الفريق ولم يرحل لتدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 04 مايو 2025 11:15 م

أكد اللواء اشرف نصار رئيس نادى البنك الأهلي، أن طارق مصطفى المدير الفنى للفريق مستمر مع النادى، ولم يرحل لتدريب الزمالك.

وقال نصار، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن عقد طارق مصطفى مع البنك الأهلي موسمين، قضى منهم موسما، ويتبقى فى عقده موسم آخر.

وأشار رئيس نادى البنك الأهلي إلى أن هذا الوقت لا يصح فيه الحديث عن رحيل مدير فنى، فلدينا مواجهات صعبة الفترة المقبلة، ونسعى لنكون داخل المربع الذهبى.

وتردد فى الساعات الماضية عن اتفاق الزمالك مع طارق مصطفى لتولى تدريب الفريق خلفا لبيسيرو، وهو ما نفاه مسئولو الزمالك.