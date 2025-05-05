شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور رجل مباراة الأهلى وحرس الحدود فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

حصل إمام عاشور لاعب الأهلي على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام حرس الحدود، والتي جمعتهما اليوم الأحد على استاد القاهرة في إطار مباريات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق فريق الأهلي الفوز على حرس الحدود بخمسة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد القاهرة في إطار مباريات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 46 في وصافة الدوري، وبفارق نقطة وحيدة عن بيراميدز صاحب الصدارة، مستغلا تعثر الفريق السماوي بالهزيمة أمام فاركو اليوم، فيما توقف رصيد حرس الحدود عند 22 نقطة في المركز التاسع والأخير بمجموعة المنافسة على درع الدوري.

هدد الأهل مرمى الحرس بتصويبة أرضية عن طريق رامي ربيعة في الدقيقة الأولى، ولكن الحارس محمد سيحا حولها إلى ركنية، واستمر ضغط الأهلي في محاولة لتسجيل هدف التقدم.

ونجح طاهر محمد طاهر في تسجيل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 9 بعد متابعة هجمة للأهلي وسددها بيمناه من داخل منطقة الستة ياردة على يمين سيحا، وتوقف اللعب في الدقيقة 15 لعلاج محمد هاني الذي اشتكى من الإصابة في القدم.

وصب إمام عاشور تصويبة من خارج منطقة الجزاء ولكن مرت أعلى عارضة مرمى حرس الحدود، وسجل أحمد نبيل كوكا الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 26 بعد متابعته لعرضية طاهر محمد وأهداها بيسراه على يمين حارس الحدود.

وتحصل الأهلي على ركلة في الدقيقة 28 نتيجة عرقلة إمام عاشور من قبل مدافع حرس الحدود، قبل أن يستدعي حكم الفار لأمين عمر لمراجعة اللعبة من جديد، وألغى حكم الساحة قراره باحتساب ركلة جزاء واستكمال اللعب.

وهدد بن شرقي مرمى حرس الحدود بتصويبة في الدقيقة 34 ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى سيحا، وتوقف اللعب في الدقيقة 37 لعلاج حارس الحدود قبل أن يستكمل اللعب، ولم يستغل بن شرقي مراوغة حارس الحدود في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع وأهداها لعاشور الذي سددها بجوار القائم الأيمن لمرمى الحرس، واستمرت النتيجة بتقدم الأهلي بثنائية نظيفة حتى نهاية الشوط الأول.

الشوط الثاني

أجرى الأهلي تغيير مع بداية الشوط الثاني بنزول حسين الشحات بدلا من طاهر محمد طاهر ، وهدد إمام عاشور مرمى الحرس في الدقيقة 50 ولكن مرت بعيدا عن الثلاث خشبات، وزادت خطورة الأهلي من الجبهة اليسرى بفضل نشاط بن شرقي وكوكا الذي أرسل أكثر من كرة عرضية.

وأحرز وسام أبو علي الهدف الثالث لفريقه في مرمى الحرس في الدقيقة 55 بعد استلام تمريرة رائعة من مروان عطية الذي وضعه في مباشرة مع مرمى الحرس وأهداها من تحت أقدام سيحا، وهدد حرس الحدود مرمى الأهلي بهجمة خطيرة في الدقيقة 59 قبل أن يحولها الشناوي إلى ركنية.

وأجرى الأهلي تغييرين في الدقيقة 60 بنزول أفشة ومصطفى العش بدلا من عمرو السولية ورامي ربيعة، وصوب وسام تسديدة في الدقيقة 62 ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الحرس، وصوب محمد هاني تسديدة قوية في الدقيقة 67 ولكن تصدى لها الحارس.

وأجرى الأهلي تغييرا في مباراته أمام حرس الحدود بنزول علي معلول بدلا من أشرف بن شرقي في الدقيقة 70 من عمر المباراة، في أول مشاركة بالدوري هذا الموسم.

وأحرز حسين الشحات لاعب الأهلي الهدف الرابع لفريقه في مرمى حرس الحدود في الدقيقة 73، وأجرى الأهلي خامس تغييراته بنزول جراديشار بدلا من وسام أبو علي في الدقيقة 75 من عمر المباراة، وصنع علي معلول فرصة رائعة لجراديشار في الدقيقة 86 ولكن تصدى سيحا لتسديدة اللاعب السلوفيني، وفي الدقيقة هدد مرمى الحرس برأسية ولكن مرت بجوار القائم.

وأضاف محمد هاني الهدف الخامس للأهلي في الدقيقة الثالثة من عمر الوقت بدل الضائع، بعد هجمة منظمة للفريق الأحمر وضعها على يمين محمد سيحا، وتنتهي المباراة بفوز الأهلي بخماسية نظيفة.